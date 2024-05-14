Затопленные улицы Киева попали на видео

Затопленные из-за прорыва трубопровода улицы Киева попали на видео

Часть улиц в Киеве оказалась затоплена из-за прорыва трубопровода. Последствия коммунальной аварии попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «360».

Трубопровод прорвало на улице Антоновича. На кадрах можно увидеть стекающую вниз по автомобильной дороге воду. Вода также попала в подземный переход.

По данным канала, автомобильное движение на залитой дороге почти прекратилось — машины либо стоят, либо едут очень медленно. Другие авто на улицу не пускают, автобусы и другой общественный транспорт приезжают с опозданием. Находящаяся рядом станция метро «Лыбидская» временно закрыта.

Ранее в Петербурге на углу Бассейной улицы и Витебского проспекта забил коммунальный фонтан высотой несколько этажей. Очевидцы поделились видео.