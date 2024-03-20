Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:11, 20 марта 2024Среда обитания

В Петербурге из-под земли забил фонтан

В Петербурге на углу Бассейной улицы и Витебского проспекта забил фонтан

В Петербурге из-под земли забил коммунальный фонтан высотой несколько этажей. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером в среду, 20 марта, на углу Бассейной улицы и Витебского проспекта. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, что столб воды поднимается на высоту, в несколько раз превышающую человеческий рост.

По информации «Водоканала», в 20:15 прибывшая на место аварии бригада «выявила вытекание из колодца пожарного гидранта на магистрали холодного водоснабжения диаметром 400 миллиметров». В данный момент сотрудники организации устраняют прорыв. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

В феврале похожая ситуация произошла в Сочи — там из-за прорыва трубы забил фонтан с нечистотами.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Один из главных покупателей российской нефти может отказаться от нее. Что стало причиной?

      Карпин одной фразой оценил уровень сборной России по футболу

      Президент Бразилии поздравил Путина с переизбранием

      Еще один источник сообщил об ударе по базе наемников в Харькове

      Фермеры в Польше перекрыли дороги по всей стране

      Тина Кунаки опубликовала новые фото в купальнике

      Стало известно о задержке с назначением Залужного послом в Лондоне

      На Украине возмутились требованием США воевать за кредитные деньги

      Названы самые счастливые и несчастные страны на постсоветском пространстве

      Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше