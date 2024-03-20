В Петербурге из-под земли забил фонтан

В Петербурге на углу Бассейной улицы и Витебского проспекта забил фонтан

В Петербурге из-под земли забил коммунальный фонтан высотой несколько этажей. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером в среду, 20 марта, на углу Бассейной улицы и Витебского проспекта. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, что столб воды поднимается на высоту, в несколько раз превышающую человеческий рост.

По информации «Водоканала», в 20:15 прибывшая на место аварии бригада «выявила вытекание из колодца пожарного гидранта на магистрали холодного водоснабжения диаметром 400 миллиметров». В данный момент сотрудники организации устраняют прорыв. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

В феврале похожая ситуация произошла в Сочи — там из-за прорыва трубы забил фонтан с нечистотами.