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07:32, 15 мая 2024Силовые структуры

В Авдеевке обнаружили заминированные схроны ВСУ с боеприпасами

Российские силовики нашли в Авдеевке заминированные схроны ВСУ с боеприпасами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке заминированные Вооруженными силами Украины (ВСУ) схроны. Об этом в среду, 15 мая, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Специалисты изъяли свыше 30 килограмм тротила, более 200 ручных гранат, а также мины различных типов и свыше 200 тысяч патронов к стрелковому оружию. Все склады были замаскированы, их удалось обнаружить в ходе проведения оперативных мероприятий в городе.

8 мая сообщалось, что ФСБ обнаружила в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) склад с западным вооружением.

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      Владимир Седов
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