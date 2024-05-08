ФСБ нашла заминированный ВСУ склад западного оружия в Авдеевке

ФСБ обнаружила заминированный ВСУ склад с западным оружием в Авдеевке

ФСБ обнаружила в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) склад с западным вооружением. Ролик в среду, 8 мая, в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

Сотрудники спецподразделений зашли в заминированное Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи противопехотной гранаты помещение. После осмотра силовики извлекают два шведских противотанковых гранатомета Sakrat, два пехотных огнемета, американский противотанковый комплекс Javelin, 28 гранатометных выстрелов и 800 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Склад был обнаружен в рамках проводимых контрразведчиками мероприятий по демилитаризации освобожденных населенных пунктов на территории ДНР.

2 мая сообщалось, что в Херсонской области в подвале заброшенного дома полицейские совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии обнаружили схрон с тротиловыми шашками.