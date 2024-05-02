Крупный схрон с боеприпасами нашли в подвале заброшенного дома под Херсоном

Под Херсоном в подвале заброшенного дома обнаружили схрон с тротиловыми шашками

В Херсонской области в подвале заброшенного дома полицейские совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии обнаружили схрон с тротиловыми шашками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Из тайника правоохранители достали ящик, в котором находилось 100 единиц боеприпасов, общим весом 25 килограммов. Взрывоопасные предметы уничтожили взрывотехники Росгвардии путем подрыва накладным зарядом.

Работа по выявлению хранилищ с оружием и боеприпасами в регионе продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на чердаке одного из домов в селе Обильное Мелитопольского района. Тайник был найден во время осмотра заброшенных сельских домовладений. Внутри него находились гранатомет, два автомата Калашникова с магазинами, полтысячи патронов калибра 5,45 мм, десять гранат с запалами, пять гранатометных осколочных выстрелов и две кустарно изготовленные гранаты. Содержимое тайника направили на экспертизу.