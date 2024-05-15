Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 15 мая 2024Силовые структуры

В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

«Царьград»: Юрий Кузнецов мог отпускать Тимура Иванова за рубеж на вип-прогулки
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Арестованный по делу о взятке начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов мог отпускать арестованного замминистра обороны Тимура Иванова за рубеж на так называемые вип-прогулки. О новом повороте в деле Кузнецова сообщает «Царьград».

Уточнятся, что 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России по защите гостайны, которое на протяжении 13 лет возглавлял Кузнецов, занимается, в том числе, вопросами выдачи разрешений на выезд за рубеж лиц — носителей гостайны.

В соцсетях жены Иванова Светланы Захаровой (Маниович) можно найти фотографии, которые свидетельствуют, что их семья была в турне в Сен-Тропе, путешествовала по Азии и охотилась в Африке.

Кузнецова арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере. В ходе осмотра помещений дома чиновника нашли крупную сумму денег в разных валютах. Помимо этого, по месту фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружили золотые монеты и предметы роскоши, среди которых были коллекционные часы.

По той же статье в конце апреля задержали Иванова, на следующий день после этого его освободили от должности. Вину подозреваемый не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      Названа стоимость замороженных в Германии российских активов

      Россияне стали выводить из страны меньше денег

      Ставку по семейной ипотеке захотели поднять для части россиян

      «Манчестер Сити» оказался под угрозой недопуска до участия в Лиге чемпионов

      В Европе дали прогноз по темпам роста цен в России

      В Москве школьники отравились пиццей в столовой

      Бывшая жена Моргенштерна снялась без макияжа по пути в спортзал

      Российские военные закрепились в центре Старомайорского

      В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше