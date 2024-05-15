В Харьковской области рассказали о штрафах за каждую мелочь для бойцов ВСУ

Жительница Харьковской области заявила, что бойцов ВСУ штрафуют за каждую мелочь

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области штрафуют за каждую мелочь, чтобы не выплачивать им деньги за участие в боевых действиях. Об этом рассказала жительница подконтрольной ВСУ территории региона, передает РИА Новости.

По ее словам, ранее в дом к ней подселили шесть украинских штурмовиков, половины из которых уже нет в живых. «Это простые мужики с заводов, многие русскоговорящие, их просто заставили, так как повестки раздают на всех блокпостах», — заявила она, отметив, что из-за штрафов они не получают обещанные государством 150 тысяч гривен.

Ранее жительница Харьковской области сообщала, что подселенные к ней украинские военные пьют, дебоширят и грозятся пойти на Киев.