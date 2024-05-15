Украинские военные в Харьковской области пьют и дебоширят

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области пьют, дебоширят и грозятся пойти на Киев. На это пожаловалась жительница подконтрольной ВСУ территории региона, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности, пишет РИА Новости.

«Несмотря на наступление, украинских военных больше не стало, отступают. Они уже давно в полях рыли окопы для отступления. Раньше военных насильно подселяли в дома к местным», — рассказала она.

Жительница региона отметила, что в дом к ней также подселили шесть украинских штурмовиков. По ее словам, бойцы часто устраивают пьяные дебоши. Они часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут, уточнила женщина.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области. Саперы группировки войск «Север» раскрыли план ВСУ, заметив заряды и обезвредив их после штурма населенного пункта Пыльная.