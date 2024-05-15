Штурмовик Вин: ВСУ планировали взорвать дамбу в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области. Об этом сообщил штурмовик с позывным Вин в беседе с РИА Новости.

По его словам, дамба предварительно была заминирована. В дальнейшем украинские военные планировали взорвать ее и затопить окрестности, затруднив тем самым продвижение российских сил.

Саперы группировки войск «Север» раскрыли план ВСУ, заметив заряды и обезвредив их после штурма населенного пункта Пыльная.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что российские войска могут растянуться по всей линии фронта, насчитывающей более трех тысяч километров, и вынудить ВСУ сделать то же самое. По его словам, российские войска выявляют слабые места в рядах ВСУ и стягивают на проблемные участки новые силы, продавливая украинские позиции.