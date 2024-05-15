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20:50, 15 мая 2024Россия

В московской школе опровергли информацию о массовом отравлении учеников

В школе Москвы опровергли информацию о массовом отравлении учеников

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В школе №1367 Москвы не было массового отравления учеников, информация не соответствует действительности. Об этом заявила директор учебного заведения Екатерина Степанова, чьи слова приводит РИА Новости.

«15 мая четыре второклассницы почувствовали недомогание. Мы незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики осмотрели ребят, после чего отпустили их с родителями домой», — сказала она, отметив, что других подобных жалоб от учащихся не поступало.

По словам директора, на данный момент в школе началась тщательная дезинфекция помещений и генеральная уборка в профилактических целях. Степанова добавила, что администрация учреждения находится на связи с родителями учеников.

Ранее РЕН ТВ сообщило, что пятеро детей отравились пиццей в школьной столовой, которая находится на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы. По их данным, у всех учащихся врачи якобы диагностировали пищевое отравление, а подозрение почти сразу пало на школьный общепит.

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      Никита Абрамов
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