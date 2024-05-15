В Москве школьники отравились пиццей в столовой

РЕН ТВ: пятеро детей отравились пиццей в школьной столовой на юго-востоке Москвы

Пятеро детей отравились пиццей в школьной столовой, которая находится на Волжском бульваре юго-востоке Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, у всех учащихся врачи диагностировали пищевое отравление. Подозрение почти сразу пало на школьный общепит.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что родители написали отказы от госпитализации. Школьников будут наблюдать дома.

В самой школе ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге два школьника отравились на прогулке психотропными веществами. Уточнялось, что подростки взяли пиво, спрятались на детской площадке, где юноша и угостил девушку неизвестным жидким веществом.