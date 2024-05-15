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11:54, 15 мая 2024Экономика

В России нашли способ решить проблему в расчетах с Китаем

«Ъ»: производители электроники ищут посредников из КНР для проведения платежей

Фото: Unsplash

Российские производители электроники нашли способ решить проблему в расчетах с Китаем, начав искать для осуществления транзакций посредников из КНР. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что проблемы с расчетами с российскими компаниями за компоненты для электроники (серверы, системы хранения данных, компьютеры) начались в марте 2024 года. После этого китайские банки стали массово блокировать проведение подобных расчетов. На этом фоне отечественные разработчики начали активно обращаться к китайским компаниям, которые работают на российском рынке, с просьбой о проведении необходимых финансовых операций с контрагентами из КНР.

Так, с середины марта по середину апреля число обращений отечественных фирм в «Российско-азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) о предоставлении помощи в поисках китайских посредников увеличилось в пять раз в сравнении с февральским показателем и составило примерно 50.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что главной причиной трудностей в проведении торговых расчетов Китая с Россией стали опасения банков и компаний азиатской страны попасть под вторичные санкции властей США. Подобные угрозы, как уточнил он, мешают развитию двусторонних экономических связей. Однако в настоящее время стороны активно ищут эффективное решение этой проблемы.

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      Анатолий Акулов
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