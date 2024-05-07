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17:37, 7 мая 2024Экономика

В Китае раскрыли главную причину трудностей в расчетах с Россией

Посол КНР Ханьхуэй: санкции США создали проблемы с расчетами с Россией

Санкции США создали трудности в расчетах между Китаем и Россией, в настоящее время стороны обсуждают возможные способы решения сложившихся проблем. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, его слова приводит «Прайм».

Он уточнил, что риски попадания китайских контрагентов под вторичные санкции США из-за продолжающихся торгово-экономических связей с Россией мешают развитию двусторонних связей. Однако сейчас стороны ведут активные переговоры с целью найти эффективное решение этой проблемы.

Посол добавил, что в России и Китае надеются найти выход из сложившегося затруднительного положения в сжатые сроки. «В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы (трудностей в торговых расчетах между РФ и КНР — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал Ханьхуэй.

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Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен допустила возможность ввода санкций против китайских банков за продолжение обслуживания торговых расчетов между Россией и КНР. Она уточнила, что речь идет об ограничениях для финансовых организаций, которые участвуют в поставках продукции двойного назначения в РФ.

Во второй половине марта сообщалось, что ряд крупных китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях из-за риска попасть под вторичные санкции США. Речь шла в том числе о Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящих в топ-15 крупнейших финансовых организаций КНР.

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      Анатолий Акулов
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