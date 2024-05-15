В сети появились кадры момента покушения на Фицо

На видео попал момент покушения на премьера Словакии Фицо

В сети появились кадры момента покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Материал был опубликован Reuters.

На видео видно, как нападающий вскинул руку с пистолетом и сделал пять выстрелов в упор в главу словацкого правительства.

Охрана Фицо накинулась на стрелка и повалила его на землю. В это время Фицо оттаскивали к правительственной машине.

Ранее стало известно, что премьер был ранен в живот, руки и ноги. Сейчас он находится в больнице в Банска-Бистрице. Отмечается, что Фицо находится в тяжелом состоянии, однако в медучреждение он прибыл, будучи в сознании.