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17:15, 15 мая 2024Мир

Раскрыто состояние раненого премьера Словакии

Dennik N: премьер-министр Словакии Фицо вне опасности после покушения

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения вне опасности. Об этом сообщает Dennik N со ссылкой на источники.

«У него травма живота, а также, судя по всему, рук и ног. Сейчас его везут в больницу в Банска-Бистрице», — заявило словацкое издание.

Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан, полиция оцепила близлежащую территорию.

Пресс-секретарь МВД Словакии Матей Нойманн подтвердил, что стрельба была попыткой убийства премьера Словакии, о мотивах стрелка ничего не известно.

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      Семен Александров
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