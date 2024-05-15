МВД Словакии прокомментировало покушение на премьера Фицо

МВД Словакии: стрельба в Хандлове была попыткой убийства премьера Фицо

На данный момент подтверждено, что стрельба в Хандлове была попыткой убийства премьер-министра Роберта Фицо, о мотивах стрелка ничего не известно. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МВД Словакии Матея Нойманна сообщает издание Aktuality.

Премьер Словакии был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан, полиция оцепила близлежащую территорию.