Во Владивостоке возбудили дело из-за поджога восьми автобусов

Во Владивостоке после поджога восьми автобусов возбудили уголовное дело

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом со ссылкой на краевую прокуратуру сообщает РИА Новости .

По данным надзорного ведомства, утром 15 мая на стояке во Владивостоке сгорели восемь автобусов, площадь пожара составила 160 квадратных метров. Все сгоревшие транспортные средства выполняли пассажирские перевозки по маршрутам №7 и №24. Из-за поджога перевозчику пришлось восполнять нехватку транспорта из резерва.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к происшествию лиц.

14 мая сообщалось, что на территории российского завода по производству военного оборудования «Прогресс», который расположен в Московской области, вечером произошел поджог электроподстанции. За день до происшествия туда приходил мужчина, который угрожал сотрудникам расправой.