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08:49, 15 мая 2024Силовые структуры

Во Владивостоке возбудили дело из-за поджога восьми автобусов

Во Владивостоке после поджога восьми автобусов возбудили уголовное дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом со ссылкой на краевую прокуратуру сообщает РИА Новости .

По данным надзорного ведомства, утром 15 мая на стояке во Владивостоке сгорели восемь автобусов, площадь пожара составила 160 квадратных метров. Все сгоревшие транспортные средства выполняли пассажирские перевозки по маршрутам №7 и №24. Из-за поджога перевозчику пришлось восполнять нехватку транспорта из резерва.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к происшествию лиц.

14 мая сообщалось, что на территории российского завода по производству военного оборудования «Прогресс», который расположен в Московской области, вечером произошел поджог электроподстанции. За день до происшествия туда приходил мужчина, который угрожал сотрудникам расправой.

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      Владимир Седов
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