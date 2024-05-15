Врач раскрыл необходимый для восстановления организма срок трезвости
Для полного восстановления после алкоголизма организму требуется минимум год трезвой жизни, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Достаточный для реабилитации алкоголика срок врач назвал в беседе с NEWS.ru.
По его словам, за год трезвой жизни все внутренние органы придут в норму, но главной проблемой останутся срывы. «У пациента должна быть железная воля, чтобы разомкнуть порочный круг "выпил — откапался в больнице". Лучше изменить круг общения и обходить "точки распития": кафе, закусочные, лавочки в парке и так далее», — сказал врач.
По словам Умнова, при желании снова выпить, человек должен отвлекать себя, а родственники должны следить за тем, чтобы он оставался трезвым. «Если потянуло на спиртное, лучше принять душ, побегать, погулять на улице, подняться несколько раз по лестнице, выполнить физические упражнения», — заключил Умнов.
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