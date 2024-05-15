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18:28, 15 мая 2024Забота о себе

Врач раскрыл необходимый для восстановления организма срок трезвости

Хирург Умнов: за год трезвой жизни все внутренние органы придут в норму

Фото: PxHere

Для полного восстановления после алкоголизма организму требуется минимум год трезвой жизни, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Достаточный для реабилитации алкоголика срок врач назвал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, за год трезвой жизни все внутренние органы придут в норму, но главной проблемой останутся срывы. «У пациента должна быть железная воля, чтобы разомкнуть порочный круг "выпил — откапался в больнице". Лучше изменить круг общения и обходить "точки распития": кафе, закусочные, лавочки в парке и так далее», — сказал врач.

По словам Умнова, при желании снова выпить, человек должен отвлекать себя, а родственники должны следить за тем, чтобы он оставался трезвым. «Если потянуло на спиртное, лучше принять душ, побегать, погулять на улице, подняться несколько раз по лестнице, выполнить физические упражнения», — заключил Умнов.

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      Александра Лисица
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