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07:31, 15 мая 2024Из жизни

Женщина спрятала отца в мусорный пакет ради его военной пенсии

На Тайване женщина спрятала тело отца, чтобы получать его военную пенсию

Фото: Michael Fortsch / Unsplash

На Тайване женщину обвинили в том, что она годами прятала в доме останки отца ради его военной пенсии. Об этом пишет Hindustan Times.

Неизвестную женщину из города Гаосюн заподозрили в том, что она скрыла от властей факт кончины отца, военного в отставке, ради денег. Дочь прожила с ним больше 50 лет. Полиция заподозрила неладное, когда она не позволила представителям властей обработать ее дом в рамках кампании противодействия распространению лихорадке денге. Впоследствии из-за этого ее оштрафовали на 60 тысяч тайваньских долларов (примерно 170 тысяч рублей).

Подозрения в ее отношении усилились после того, как она продолжила препятствовать представителям власти в инспекции ее дома. Когда ей начали задавать вопросы о местонахождении отца, она ответила, что он в доме для престарелых. Позже, во время допроса, она заявила, что отца увез в Китай ее брат. Однако проверка документов и записей показала, что отец женщины не покидал Тайвань, а ее брата не стало 50 лет назад. При обыски в ее доме нашли черный мусорный пакет с костями, принадлежащими пожилому мужчине. Поскольку отец женщины отслужил 20 лет в армии, он получал военную пенсию. Предположительно женщина спрятала тело, чтобы получать выплаты отца.

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Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить, когда именно мужчины не стало, и что послужило причиной его ухода из жизни.

Ранее сообщалось, что в США Чиновница попала под следствие из-за подозрений в краже сбережений 96-летней пенсионерки. Хилл познакомилась с пожилой женщиной в 2021 году, в течение месяца она стала ее доверенным лицом, после чего со счета пенсионерки исчезло более 164 тысяч долларов.

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      Антонина Черташ
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