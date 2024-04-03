Чиновница украла сбережения пенсионерки и потратила их на подтяжку лица

В США чиновница украла деньги у 96-летней женщины, чтобы сделать подтяжку лица

Чиновница из США попала под следствие из-за подозрений в краже сбережений 96-летней пенсионерки. Об этом сообщает Independent.

Сотрудницу городского совета Орландо-сити, штат Флорида, Реджину Хилл обвиняют в незаконном оформлении доверенности на свое имя, которая позволила ей распоряжаться средствами неназванной пенсионерки. Согласно документам, Хилл познакомилась с пожилой женщиной в 2021 году, после того как услышала о ее одиночестве и трудных жизненных обстоятельствах. В течение месяца она стала ее доверенным лицом, опекуном и контактным лицом на случай непредвиденных ситуаций и проблем медицинского характера. На тот момент на сберегательном счете пенсионерки было больше 164 тысяч долларов (15,1 миллиона рублей). Пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что помнит, как подписывала «какой-то документ», но не знает, что в нем говорилось. Следствие полагает, что Хилл украла все ее деньги.

В настоящий момент на счете 96-летней женщины отрицательный баланс — она должна банку около 10 тысяч долларов (примерно 900 тысяч рублей). При этом Хилл за последние несколько лет потратила крупную сумму денег. Так, чиновница взяла дом в ипотеку, сделала подтяжку лица, покупала дорогую одежду и автомобильные страховки, платила за услуги стоматолога и провела новогоднюю ночь в роскошном отеле в Майами. В новом доме Хилл поселились ее сын с дочерью, а сама она живет в доме, который принадлежал родителям пенсионерки. Там она сделала ремонт, также предположительно использовав деньги своей жертвы.

Хилл отвергает все обвинения и утверждает, что заботилась о женщине так, «как если бы она была членом семьи». Официальных обвинений Хилл пока не выдвинули, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Великобритания, неизвестный украл банковскую карту у пенсионерки, находящейся в доме престарелых, и отправился в «Макдоналдс». Сын 83-летней женщины заметил странные транзакции по ее банковской карте и обратился в полицию.