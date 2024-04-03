Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:34, 3 апреля 2024Из жизни

Чиновница украла сбережения пенсионерки и потратила их на подтяжку лица

В США чиновница украла деньги у 96-летней женщины, чтобы сделать подтяжку лица

Фото: PxHere

Чиновница из США попала под следствие из-за подозрений в краже сбережений 96-летней пенсионерки. Об этом сообщает Independent.

Сотрудницу городского совета Орландо-сити, штат Флорида, Реджину Хилл обвиняют в незаконном оформлении доверенности на свое имя, которая позволила ей распоряжаться средствами неназванной пенсионерки. Согласно документам, Хилл познакомилась с пожилой женщиной в 2021 году, после того как услышала о ее одиночестве и трудных жизненных обстоятельствах. В течение месяца она стала ее доверенным лицом, опекуном и контактным лицом на случай непредвиденных ситуаций и проблем медицинского характера. На тот момент на сберегательном счете пенсионерки было больше 164 тысяч долларов (15,1 миллиона рублей). Пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что помнит, как подписывала «какой-то документ», но не знает, что в нем говорилось. Следствие полагает, что Хилл украла все ее деньги.

В настоящий момент на счете 96-летней женщины отрицательный баланс — она должна банку около 10 тысяч долларов (примерно 900 тысяч рублей). При этом Хилл за последние несколько лет потратила крупную сумму денег. Так, чиновница взяла дом в ипотеку, сделала подтяжку лица, покупала дорогую одежду и автомобильные страховки, платила за услуги стоматолога и провела новогоднюю ночь в роскошном отеле в Майами. В новом доме Хилл поселились ее сын с дочерью, а сама она живет в доме, который принадлежал родителям пенсионерки. Там она сделала ремонт, также предположительно использовав деньги своей жертвы.

Хилл отвергает все обвинения и утверждает, что заботилась о женщине так, «как если бы она была членом семьи». Официальных обвинений Хилл пока не выдвинули, следствие продолжается.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Великобритания, неизвестный украл банковскую карту у пенсионерки, находящейся в доме престарелых, и отправился в «Макдоналдс». Сын 83-летней женщины заметил странные транзакции по ее банковской карте и обратился в полицию.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      США подали России сигнал за две недели до теракта в «Крокусе». Новая информация поставила под удар источники Вашингтона

      В США узнали план России против Макрона

      Расркыты последствия для России от мощного землетрясения на Тайване

      Чиновница украла сбережения пенсионерки и потратила их на подтяжку лица

      Российский самолет экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира

      Описана хронология первой с начала СВО атаки беспилотников на Татарстан

      Россия распространила в ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана

      Названы снижающие уровень холестерина продукты

      Родственникам жертв теракта в «Крокусе» назначили 66 пенсий

      Раскрыта причина аномального града

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше