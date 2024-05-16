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13:46, 16 мая 2024Ценности

37-летняя Глюкоза показала лицо без макияжа на видео

37-летняя певица Глюкоза показала лицо без макияжа во время отпуска в Италии

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала лицо без макияжа на видео во время отпуска. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 37-летняя певица позировала в голубом халате в помещении с каменными стенами. Она предстала перед камерой с распущенными волосами, которые уложила волнами, и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от косметики. «Будуар в пещере. Как вам такой вайб?» — поинтересовалась в подписи звезда.

Известно, что знаменитость вместе со своей подругой — телеведущей Ксенией Собчак — находится на отдыхе в Италии.

В феврале Глюкоза раскрыла свой вес, ответив на вопросы подписчиков.

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      Карина Черных
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