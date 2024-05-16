Глава украинской администрации Волчанска получил ранение

Глава Харьковской ОВА Синегубов: ранен глава Волчанской городской администрации

Глава украинской Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили получил ранение. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Как рассказал Синегубов, Гамбарашвили получил ранение в одном из сел Волчанской территориальной общины в результате артиллерийского удара.

«Ранен начальник Волчанской городской военной администрации», — сообщил глава Харьковской ОВА. Подробностей о ранении он не привел.

13 мая Гамбарашвили назвал дезинформацией сообщения об отсутствии укреплений в Харьковской области. «Все было построено. Но, возможно, не так плотно», — заявил чиновник.