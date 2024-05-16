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05:58, 16 мая 2024Россия

Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область

Главы МЧС и Минстроя прибыли в пострадавшую от паводка Тюменскую область

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для осуществления контроля работ по сдерживанию паводка. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

«Александр Куренков и Ирек Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Куренков ознакомился с действиями, предпринимаемыми для ликвидации последствий паводка, а также о помощи пострадавшему населению.

Ранее стало известно, что в Олекминском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Глава района Николай Харбин отметил, что режим ЧС был введен решением комиссии по чрезвычайным ситуациям после значительного подъема воды в реке Лена.

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      Марина Совина
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