Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область

Главы МЧС и Минстроя прибыли в пострадавшую от паводка Тюменскую область

Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для осуществления контроля работ по сдерживанию паводка. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

«Александр Куренков и Ирек Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Куренков ознакомился с действиями, предпринимаемыми для ликвидации последствий паводка, а также о помощи пострадавшему населению.

Ранее стало известно, что в Олекминском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Глава района Николай Харбин отметил, что режим ЧС был введен решением комиссии по чрезвычайным ситуациям после значительного подъема воды в реке Лена.