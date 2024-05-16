Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

Минобороны показало кадры удара по командному пункту зенитной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения командного пункта зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«Расчетом ОТРК «Искандер» Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены командный пункт бригады, склад боеприпасов и около 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившейся в Харьковской области ситуации виноват весь мир. Он также добавил, что Украина может потерять Харьков, если не получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.