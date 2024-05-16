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18:01, 16 мая 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

Минобороны показало кадры удара по командному пункту зенитной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения командного пункта зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«Расчетом ОТРК «Искандер» Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены командный пункт бригады, склад боеприпасов и около 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившейся в Харьковской области ситуации виноват весь мир. Он также добавил, что Украина может потерять Харьков, если не получит еще две системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ситуация в Харьковской области очень серьезная для Украины и страна не может себе позволить потерять город.

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      Валентин Карант
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