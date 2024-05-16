Минобрнауки высказалось о дипломах бакалавриата после его упразднения в России

Минобрнауки: дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения

Полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России не будут обесценены и не создадут проблем. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, его цитирует ТАСС.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам», — сказал он.

Замминистра заверил, что дипломы бакалавров сохранят свой вес, потому что знания, которые получили студенты, учась по этой программе, никуда не делись, и работодатели это прекрасно понимают. В изменении системы образования России речь идет о новой точке отсчета в ее развитии, подчеркнул Могилевский.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальов заявил об упразднении в России понятия «бакалавриат» с 2025 года. Вместо него в стране появится высшее и специализированные высшее образование.

В июне 2022 года все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.