Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:18, 16 мая 2024Экономика

Названа причина отсутствия главы «Газпрома» в Китае

Reuters: глава «Газпрома» Миллер не полетел в КНР с Путиным из-за визита в Иран
Алексей Миллер

Алексей Миллер. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не полетел в Китай в составе российской делегации сопровождать президента страны Владимира Путина из-за того, что в этом время находился с визитом в Иране. Такой вывод из сообщения компании делает Reuters.

Пресс-служба «Газпрома» указала, что Миллер встретился с министром нефти Джавадом Оуджи и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Агентство отмечает, что причина и детали переговоров неизвестны, однако речь идет о встрече главы крупнейшей газовой компании мира с руководством страны, которая является одним из главных производителей газа.

Автор материала считает, что отсутствие Миллера в Китае выглядит показательным на фоне многолетних переговоров о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Россия регулярно выражает уверенность в реализации проекта, но официальные лица Пекина давно уже не упоминали его в числе обсуждаемых инициатив.

Миллер присутствовал в составе российской делегации, которая посетила Пекин полгода назад. Тогда тема «Силы Сибири-2» считалась одной из ключевых. Однако по итогам той встречи никаких соглашений достигнуто не было, председатель КНР Си Цзиньпин обошел вопрос стороной, и к настоящему времени существенных продвижений в проекте не видно.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше