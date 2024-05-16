Полиция заинтересовалась дракой футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими

Полиция проведет проверку из-за драки футболистов клуба «Енисей» в Красноярске

Полиция проведет проверку драки с участием футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими на городской базе в Красноярске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Участников конфликта доставили в полицейский отдел для разбирательства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, а после завязалась драка.

Женщина рассказала, что позднее ей предлагали замять конфликт за 250 тысяч рублей. Также она подала пять заявлений в полицию.