Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 17 мая

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, в пятницу, 17 мая, местами в крае (исключая муниципальное образование Сочи) ожидаются ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Более того, спасатели отметили, что на реках, малых реках и водотоках юго-восточной части бассейна реки Кубань возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.

В связи с этим представители МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Следите за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 мая, местами в северо-восточных районах Краснодарского края и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

