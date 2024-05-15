Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В среду, 15 мая, и четверг, 16 мая, местами в северо-восточных районах Краснодарского края и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим представители МЧС призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи поваленных деревьев и сухой травы в лесах.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня, — говорится в сообщении. — Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой».

Ранее российские туристы едва не утопили BMW в море ради красивых кадров. Инцидент произошел в популярном курортном поселке Джубга в Краснодарском крае. Машину использовали в качестве реквизита во время фотосессии.