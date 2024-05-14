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15:38, 14 мая 2024Путешествия

Россияне едва не утопили BMW в море ради красивых кадров и попали на видео

Mash: туристы в Джубге едва не утопили BMW в море ради красивых кадров

Российские туристы едва не утопили BMW в море ради красивых кадров. Ситуация попала на видео, его публикует Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в популярном курортном поселке Джубга в Краснодарском крае. По данным источника, машину использовали в качестве реквизита во время фотосессии.

«Правда, пьяненькие модели не рассчитали, что песок под колесами — не лучшая опора, — говорится в сообщении. — Когда начался прилив, выехать уже не смогли».

В результате иномарку из воды вытащил отечественный УАЗ.

Ранее на территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Во вторник, 14 мая, и среду, 15 мая, местами в северо-западных и северо-восточных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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      Фариза Бацазова
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