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11:50, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянин приревновал подругу к общему знакомому и расправился с ними

В Уфе мужчина из ревности забил до смерти возлюбленную и ее приятеля

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Уфе мужчина расправился с 43-летней подругой и 31-летним приятелем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, пара пришла в гости к другу, они выпивали. Обвиняемый приревновал возлюбленною к знакомому. Он избил их до смерти молотком и табуреткой.

Нападавший после совершения преступления отправился больницу за помощью. Там его и задержали полицейские.

Ранее стало известно, что в Туве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее не судимого местного жителя, который расправился с сожительницей на глазах у маленького сына.

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      Екатерина Кашурникова
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