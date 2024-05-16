Россиянин приревновал подругу к общему знакомому и расправился с ними

В Уфе мужчина из ревности забил до смерти возлюбленную и ее приятеля

В Уфе мужчина расправился с 43-летней подругой и 31-летним приятелем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, пара пришла в гости к другу, они выпивали. Обвиняемый приревновал возлюбленною к знакомому. Он избил их до смерти молотком и табуреткой.

Нападавший после совершения преступления отправился больницу за помощью. Там его и задержали полицейские.

Ранее стало известно, что в Туве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее не судимого местного жителя, который расправился с сожительницей на глазах у маленького сына.