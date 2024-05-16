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09:48, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в грудь приятеля и получил 7,5 года колонии

В Мурманске осудили на 7,5 года мужчину, зарезавшего приятеля во время ссоры

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурманске суд приговорил к 7,5 года лишения свободы 34-летнего мужчину, расправившегося с 33-летним приятелем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в январе в квартире дома на улице Крупской осужденный поссорился со знакомым. Он схватил нож и вонзил его в грудь, а затем в руку потерпевшего. Тот не выжил.

В СКР отметили, что основу доказательственной базы по уголовному делу составили заключения судебно-медицинских и криминалистических экспертиз и показания свидетелей.

Ранее стало известно, что в Омской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тары, расправившегося со знакомым из-за куска сала.

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      Екатерина Кашурникова
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