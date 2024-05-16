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13:21, 16 мая 2024Россия

Россиянка пошла искать мужа в соседний подъезд и получила сотрясение мозга

Shot: жительница Уфы пошла искать мужа в соседний подъезд и получила сотрясение

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жительница Уфы пошла искать мужа в соседний подъезд и получила сотрясение мозга. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, россиянка вышла за супругом, который отправился кормить бездомных кошек. Ей показалось, что муж находится в соседнем подъезде, она открыла дверь подъезда и окликнула его по имени.

Шумом оказался недоволен сосед. Он напал на женщину, повалил ее на пол и стал бить руками и ногами. Никто из жильцов на крики и мольбы женщины о помощи не вышел. В ходе издевательств он объявил, что россиянка вторглась на его территорию.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и рваные раны губ, также у нее сломаны несколько зубов. После нападения жительница Уфы обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке неизвестный напал на 19-летнюю девушку в подъезде дома и разбил об ее голову бутылку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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