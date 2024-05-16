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12:03, 16 мая 2024Экономика

В России высказались о риске роста цен на продукты из-за майских заморозков

Депутат Арефьев назвал маловероятным рост цен на продукты из-за заморозков
СюжетРост цен на продукты:
Николай Арефьев

Николай Арефьев. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

На данный момент нет риска роста цен на продукты из-за проблем с урожаем после майских заморозков, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Он объяснил, что большинство культур не пострадало.

«Я думаю, что пока риска роста цен нет. Даже если где-то новый урожай и погиб, то старый еще сохранился», — объяснил политик.

Он также добавил, что яровые культуры не были засеяны, потому неожиданные морозы не смогли им повредить. Озимым же, по словам Арефьева, прошедшие холода не страшны.

«Овощи в грунт еще не высаживали. Так что вряд ли погибло какое-то значимое число культур. Проблем с урожаем не будет», — заключил депутат.

Ранее Bloomberg писал, что заморозки, с которыми в мае столкнулись многие регионы России, вызвали взлет фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже (англ. Chicago Mercantile Exchange). Стоимость злакового зерна увеличилась до максимумов августа 2023 года.

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      Наталия Белова
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