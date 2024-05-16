Полковник объяснил новую тактику ВСУ

Полковник Матвийчук рассказал о попытках маскировки ВСУ

Вооруженные силы Украины начали использовать маскировочные сети, чтобы обезопасить себя. Они также выжигают леса, чтобы помешать маскировке военных России, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«В связи с весной, появлением зелени, ВСУ начали применять дополнительные маскировочные сети, чтобы скрыть истинное начертание переднего края расположения подразделений и обезопасить себя», — объяснил военный.

Он также обратил внимание на попытки выжечь леса со стороны российских военных с помощью термобарических снарядов.

«Они выжигают леса на нашей территории, чтобы мы не могли маскироваться», — уточнил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ используют маскировочные сети на территории Луганской народной республики, чтобы спрятать свои позиции в Серебрянском лесу и скрыть численность бойцов.