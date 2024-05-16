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12:03, 16 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о новой тактике украинских военных в ЛНР

Боец ВС России с позывным Ферзь сообщил о новой тактике украинских военных в ЛНР

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Украинские военные начали придерживаться новой тактики в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом RT сообщил боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ферзь.

По словам российского военнослужащего, Вооруженные силу Украины (ВСУ) используют маскировочные сети, чтобы спрятать свои позиции в Серебрянском лесу и скрыть численность бойцов. Однако, отмечает Ферзь, данная тактика является бесполезной, так как солдаты российской армии «разбирают их полностью».

Он также рассказал о попытках украинских военных выжечь лес при помощи термобарических снарядов. Военнослужащий уточнил, что с огнем российские бойцы справляются подручными средствами.

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      Екатерина Грищенко
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