Украинская энергокомпания заявила о неизбежности отключений света

Украинская энергокомпания Yasno: аварийные отключения света в стране неизбежны

Аварийные отключения света на Украине неизбежны из-за нехватки мощностей. Об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Коваленко прокомментировал экстренные отключения света на территории Украины и отметил, что пики потребления пройдены. При этом он подчеркнул, что поставщики электроэнергии «безнадежно» превысили лимиты, установленные Национальной энергетической компанией (НЭК) «Укрэнерго».

«Нам хронически не хватает генерации и импорта для нынешних уровней потребления», — заявил гендиректор Yasno. Он понадеялся, что вечером 16 мая энергокомпании смогут направлять электроэнергию в пределах установленных рамках.

15 мая «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света по всей территории Украины. Причиной ограничений стала недостаточность мощностей украинских электростанций.