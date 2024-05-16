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12:28, 16 мая 2024Бывший СССР

Украинская энергокомпания заявила о неизбежности отключений света

Украинская энергокомпания Yasno: аварийные отключения света в стране неизбежны

Фото: Francisco Seco / Reuters

Аварийные отключения света на Украине неизбежны из-за нехватки мощностей. Об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Коваленко прокомментировал экстренные отключения света на территории Украины и отметил, что пики потребления пройдены. При этом он подчеркнул, что поставщики электроэнергии «безнадежно» превысили лимиты, установленные Национальной энергетической компанией (НЭК) «Укрэнерго».

«Нам хронически не хватает генерации и импорта для нынешних уровней потребления», — заявил гендиректор Yasno. Он понадеялся, что вечером 16 мая энергокомпании смогут направлять электроэнергию в пределах установленных рамках.

15 мая «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света по всей территории Украины. Причиной ограничений стала недостаточность мощностей украинских электростанций.

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      Юрий Леонов
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