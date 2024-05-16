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06:41, 16 мая 2024Россия

В Крыму назвали уничтожение украинского народа целью США

Постпред Крыма Мурадов: целью США является уничтожение украинского народа

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что одной из целей внешней политики США является уничтожение украинского народа. Он уточнил, что таким образом они хотят предотвратить его возвращение в единую русскую цивилизационную семью, сообщает РИА Новости.

«Визит американского госсекретаря Блинкена в Киев продемонстрировал, что целью американской политики в отношении Украины является не только нанесение максимального ущерба России», — заявил политик, отметив, что Вашингтон также заинтересован в том, чтобы избавиться от населения Украины как от одной из ветвей русского народа.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности поддержать Украину в случае решения о мирных переговорах с Россией указывает на то, что ситуация вокруг конфликта начинает меняться.

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      Марина Совина
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