В России заметили сигнал об изменении отношения США к конфликту на Украине

Депутат Чепа указал на сигнал от США об изменении ситуации вокруг Украины

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности поддержать Украину в случае решения о мирных переговорах с Россией указывает на то, что ситуация вокруг конфликта начинает меняться, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это сигнал, говорящий о том, что ситуация меняется определенным образом. Американцы понимают, что, чем дальше будет продвигаться ситуация в этом направлении, тем сложнее в итоге окажутся переговоры. Конечно, мы всегда поддерживали идею переговоров, старались решать все вопросы, в том числе, по Украине, мирным путем. Но все же к заявлениям США нужно относиться скептически», — заметил депутат.

Он напомнил, что Россию неоднократно обманывали и в рамках переговорных процессов. По мнению Чепы, это ставит под сомнение любые слова Запада.

«Но, в любом случае, ситуация теперь такова, что "биться до последнего украинца" не получится. Поэтому вопрос о переговорах будет звучать все громче», — заключил собеседник «Ленты.ру»

Ранее Блинкен заявил, что Украина сама сможет определить, когда ей начинать переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Он добавил, что Вашингтон поддержит любое решение Киева по прекращению боевых действий.