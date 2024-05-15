Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 15 мая 2024Мир

В России заметили сигнал об изменении отношения США к конфликту на Украине

Депутат Чепа указал на сигнал от США об изменении ситуации вокруг Украины

Фото: Reuters

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности поддержать Украину в случае решения о мирных переговорах с Россией указывает на то, что ситуация вокруг конфликта начинает меняться, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это сигнал, говорящий о том, что ситуация меняется определенным образом. Американцы понимают, что, чем дальше будет продвигаться ситуация в этом направлении, тем сложнее в итоге окажутся переговоры. Конечно, мы всегда поддерживали идею переговоров, старались решать все вопросы, в том числе, по Украине, мирным путем. Но все же к заявлениям США нужно относиться скептически», — заметил депутат.

Он напомнил, что Россию неоднократно обманывали и в рамках переговорных процессов. По мнению Чепы, это ставит под сомнение любые слова Запада.

«Но, в любом случае, ситуация теперь такова, что "биться до последнего украинца" не получится. Поэтому вопрос о переговорах будет звучать все громче», — заключил собеседник «Ленты.ру»

Ранее Блинкен заявил, что Украина сама сможет определить, когда ей начинать переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Он добавил, что Вашингтон поддержит любое решение Киева по прекращению боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Напавшим на премьера Словакии оказался писатель с тяжелой судьбой

      Генсек НАТО отреагировал на покушение на премьера Словакии

      В Словакии начали искать замену раненому премьеру

      В Чечне избрали нового спикера парламента

      Бывший шеф протокола Кремля прокомментировал покушение на Фицо

      В России заметили сигнал об изменении отношения США к конфликту на Украине

      Пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза

      Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

      Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше