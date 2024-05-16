В МИД России прокомментировали приостановку финансирования ОДКБ Арменией

МИД России: приостановление финансирования ОДКБ Арменией — не трагедия

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приостановку финансорования Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Арменией, заявив, что это не трагедия, передает РИА Новости.

«На самом деле, приостановление финансирования — это не трагедия, организация продолжает жить. Армения не выходит из ОДКБ. Она продолжает работать», — заявил замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, в жизни ОДКБ бывали ситуации, когда страны задерживали свои взносы или выплачивали их частями, большую обеспокоенность вызывает дальнейший курс Армении с военно-политической точки зрения: «Дальнейший курс Армении в отношении ОДКБ будет определяться как ее национальными интересами, которые она должна хорошо представлять и понимать, так и возможностями обеспечения собственной безопасности страны».

О прекращении финансирования ОДКБ в 2024 году заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян. Она уточнила, что Армения не станет присоединяться к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год».