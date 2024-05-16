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15:26, 16 мая 2024Интернет и СМИ

В Орле опровергли сообщения о проблемах с оплатой квартир для детей-сирот

В жилищном управлении Орла опровергли проблемы с оплатой квартир для детей-сирот

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

На сайте «Орел Times» появилась публикация, в которой утверждается, что долги орловской мэрии поставили под угрозу получение 44 квартир для детей-сирот. Проблемы с передачей квартир связали с иском застройщика и сложностями с налогами. Начальник МКУ «Жилищное управление города Орла» Ольга Стеблецова опровергла эту информацию.

Иск застройщика к административной структуре действительно был зарегистрирован. Но в тот же день город перевел средства за квартиры для детей-сирот. «В СМИ появилась недостоверная информация о том, что администрация города Орла не может оплатить квартиры для детей сирот. Данная информация — фейк. 6 мая были оплачены все 44 квартиры в полном объеме. До конца текущего года 44 человека будут обеспечены жильем», — подчеркнула Стеблецова.

Компания-застройщик 16 мая подтвердила информацию о получении денег за квартиры для сирот.

О сложностях с оплатой квартир для сирот написали 4 региональных издания. Среди них, например, «МК — Орел». Опровержения опубликовали также четыре издания, в том числе «АиФ — Черноземье» и «Орловские новости».

В соцсетях встречаются единичные публикации региональных пабликов и СМИ, в которых опровергается информация о проблемах с оплатой жилья.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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