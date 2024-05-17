Сотрудница службы поддержки оригинально проучила оскорблявшую ее клиентку

Пользовательница Reddit с ником TheMarianaWench, работавшая в службе поддержки, поделилась историей о том, как она оригинально проучила оскорблявшую ее клиентку. Многие пользователи похвалили способ мести, который придумала девушка.

«Несколько лет назад я работала ночным специалистом онлайн-поддержки клиентов в компании, которая занималась производством женской одежды. Мы с коллегами постоянно сталкивались с грубым обращением со стороны неадекватных клиентов, а наше начальство никак не пыталось нас защитить», — рассказала авторша поста.

По словам девушки, некоторое время ее и коллег донимала покупательница по имени Кэти. Она уточнила, что клиентка писала им всегда пьяной. Она называла сотрудников службы поддержки неудачниками и предлагала им покончить с собой. «Кэти явно знала, что может писать нам ужасные вещи. Наши менеджеры никогда не вмешивались в ситуацию и не пытались нам помочь», — пожаловалась пользовательница.

В какой-то момент девушка решила узнать, чем занимается Кэти. Она выяснила, что женщина работает психотерапевтом. Тогда она решила позвонить ей в клинику и записаться на прием. «Во время разговора по телефону она спросила меня, с какими проблемами я сталкиваюсь. Я сказала: "Несколько вечеров в неделю я занимаюсь странными вещами. Я сильно напиваюсь и общаюсь с работниками службы поддержки клиентов. (...) Я говорю им покончить с собой. Это же просто безумие, правда?"», — привела детали звонка пользовательница.

Психотерапевт никак не ответила ей и положила трубку. После этого женщина больше не писала в службу поддержки компании, где работала девушка.

«Я хочу угостить вас пивом. Это было просто потрясающе», «Я бы хотел увидеть лицо Кэти в тот момент», — отреагировали на историю пользователи. Некоторые участники обсуждения посоветовали авторше поста пожаловаться на женщину, чтобы она потеряла лицензию и больше не могла работать с людьми в качестве психотерапевта.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как проучил шумных соседей, досаждавших ему. В комментариях многие пользователи посочувствовали парню и поддержали его.