Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:42, 17 мая 2024Экономика

Фанатов «Диснея» приютят в доме из популярного мультфильма

Особняк героини мультфильма «Суперсемейка» открыл двери для постояльцев

Изображение: Pixar

Фанатов анимационной студии «Дисней» приютят в доме одного из персонажей мультфильма «Суперсемейка». Речь идет об экстравагантном кутюрье Эдне Мод, сообщает сервис бронирования жилья Airbnb.

Особняк откроют неподалеку от Сансет-Стрип в годовщину премьеры ленты — в 2024 году «Суперсемейке» исполняется 20 лет. Модернистское поместье точечно воссоздано по кадрам из мультфильма. Проезд на его территорию возможен лишь через ворота, а интерьер исполнен драматизма, присущего самой героине.

В одном из залов экспонируется коллекция фирменных круглых очков Эдны и ее дизайнерских творений. Гости смогут не только оценить внутреннюю обстановку, но и тет-а-тет получить модные рекомендации от хозяйки жилища. Также посетителям предложат узнать о собственной сверхсиле и подобрать ткани и фурнитуру для будущего суперкостюма. Заселиться в него можно будет с 24 мая.

Ранее для поклонников комиксов свои двери открыл Институт Ксавьера. Художники детально восстановили облик школы супергероев-мутантов из мультсериала 90-х «Люди Икс». Предметы интерьера при этом выполнены в стилистике комиксов — в ярких цветах с штрихами и черной обводкой по краям.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили одну из самых массированных атак дронами по территории России. За ночь было сбито 102 беспилотника

      Стало известно об оставлении ВСУ позиций под Авдеевкой

      Передачи Панарина помогли «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

      В России перенесли срок выбытия иностранных самолетов

      Под Москвой выступили против расширения мемориала Минобороны

      Россиянам раскрыли неожиданное полезное свойство кофе

      По американскому штату пронесся мощный ураган

      Главу «Телеспорта» обвинили в мошенничестве и злоупотреблениях

      Ирина Шейк поделилась откровенным фото подруги в честь ее дня рождения

      Раскрыты сроки запуска производства российских электромобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше