Фанатов «Диснея» приютят в доме из популярного мультфильма

Особняк героини мультфильма «Суперсемейка» открыл двери для постояльцев

Фанатов анимационной студии «Дисней» приютят в доме одного из персонажей мультфильма «Суперсемейка». Речь идет об экстравагантном кутюрье Эдне Мод, сообщает сервис бронирования жилья Airbnb.

Особняк откроют неподалеку от Сансет-Стрип в годовщину премьеры ленты — в 2024 году «Суперсемейке» исполняется 20 лет. Модернистское поместье точечно воссоздано по кадрам из мультфильма. Проезд на его территорию возможен лишь через ворота, а интерьер исполнен драматизма, присущего самой героине.

В одном из залов экспонируется коллекция фирменных круглых очков Эдны и ее дизайнерских творений. Гости смогут не только оценить внутреннюю обстановку, но и тет-а-тет получить модные рекомендации от хозяйки жилища. Также посетителям предложат узнать о собственной сверхсиле и подобрать ткани и фурнитуру для будущего суперкостюма. Заселиться в него можно будет с 24 мая.

Ранее для поклонников комиксов свои двери открыл Институт Ксавьера. Художники детально восстановили облик школы супергероев-мутантов из мультсериала 90-х «Люди Икс». Предметы интерьера при этом выполнены в стилистике комиксов — в ярких цветах с штрихами и черной обводкой по краям.