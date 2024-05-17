Домохозяек призвали натирать унитаз лавровым листом

«БелНовости»: очистить унитаз удастся с помощью лаврового листа

Очистить унитаз и избавиться от неприятного запаха в туалете удастся с помощью лаврового листа. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, лавровый лист обладает антисептическими свойствами, позволяющими привести унитаз в идеальное состояние. Для того чтобы избавиться от загрязнений, они предложили залить пять-шесть лавровых листьев литром кипятка, выждать, пока настой слегка остынет, после чего вылить жидкость в слив унитаза и протереть его листьями. Помимо этого, если развесить букет из лавровых листьев в туалете или положить несколько штук специи в бачок унитаза, это поможет убрать неприятный запах в комнате не хуже освежителя воздуха, заверили эксперты.

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