Раскрыты неожиданные способы избавиться от плесени

«БелНовости»: избавиться от плесени можно с помощью марганцовки и клея

Избавиться от плесени в доме удастся с помощью марганцовки и клея. Неожиданные способы спастись от грибка в помещении раскрыли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

По словам специалистов, марганцовка служит одним из самых эффективных средств в борьбе с плесенью. Они призвали не бояться, что препарат испачкает отделочные материалы — при правильном применении этого не произойдет. Эксперты посоветовали развести в четырех стаканах воды чайную ложку препарата, тщательно размешать раствор и после этого нанести его на пораженные участки, оставив на несколько часов.

Другое рабочее средство, которое сможет побороть плесень в доме — канцелярский клей. Специалисты порекомендовали развести его в равных долях с водой, после чего обработать плесень и удалить ее.

Ранее в мае домохозяйкам посоветовали избавляться от плесени в доме с помощью отбеливателя, перекиси водорода и нашатырного спирта.