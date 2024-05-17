Дрон-камикадзе ВСУ атаковал торговые павильоны в российском городе

Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на торговые павильоны в Шебекино

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал торговые павильоны в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, после падения беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался. Осколки посекли несколько торговых павильонов.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков. Пострадавших нет. Другой информации глава области не предоставил.

Ранее ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам Гладкова, утром украинские дроны сбросили четыре взрывных устройства в селе Грузское Борисовского района. Атаке также подверглось село Веселая Лопань.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.