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19:50, 17 мая 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал торговые павильоны в российском городе

Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на торговые павильоны в Шебекино

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал торговые павильоны в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, после падения беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался. Осколки посекли несколько торговых павильонов.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков. Пострадавших нет. Другой информации глава области не предоставил.

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Ранее ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам Гладкова, утром украинские дроны сбросили четыре взрывных устройства в селе Грузское Борисовского района. Атаке также подверглось село Веселая Лопань.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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