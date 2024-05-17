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10:25, 17 мая 2024Силовые структуры

Фигуранта «тюменского дела» приговорили к восьми годам

В Екатеринбурге суд приговорил фигуранта «тюменского дела» Брика к 8 годам

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил фигуранта «тюменского дела» Кирилла Брика к восьми годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три с половиной года Брик проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии. Суд также оштрафовал его на 600 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в создании террористического сообщества, изготовлении и хранении взрывчатки и оружия, а также подготовке теракта. Свою вину он признал, в отличие от остальных участников этого дела.

В августе 2022 года была задержана группа молодых людей, которые планировали устроить теракт на Тюменской ТЭЦ.

Ранее в Белгородской области ФСБ задержала гражданку России, готовившую диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб.

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