Китайский гигант решил привезти в Россию микроавтомобили

Китайская FAW планирует продавать в РФ трехдверные микрохетчбэки Bestune Pony

Китайский автогигант FAW решил привезти в Россию новые модели микрохэтчбеки. Об этом со ссылкой на главу марки Bestune в РФ Ма Гуйчао сообщает газета «Известия».

Трехдверные Bestune Pony продаются в Китае с апреля в трех комплектациях. Автомобили с электродвигателем могут проехать от 122 до 170 километров в зависимости от модели. По словам представителей FAW, эти машины отличаются самым низким энергопотреблением на 100 км в своем классе.

В КНР автомобиль можно купить в шести цветах кузова на выбор. Они оснащены задними датчиками парковки и камерой заднего вида, кондиционером, подушкой безопасности водителя, разъемом USB, Bluetooth и другими опциями. Срок ввоза электрокаров пока не раскрывают.

С китайским производителем ранее сотрудничал российский «АвтоВАЗ». Автоконцерн успел выпустить под своим брендом 170 автомобилей и даже представить модель X-Cross 5 (перелицованный FAW Bestune T77), но в серию машина так и не попала.

По словам гендиректора IXEN Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing в России Елены Гольцовой, возвращения на рынок России доступных иномарок ждать не стоит, так как значительную часть стоимости машин составляет акциз, утилизационный сбор и таможенная пошлина. Именно поэтому китайские автомобили стоят на местном рынке более двух миллионов рублей, заявила эксперт.

