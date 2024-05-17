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14:34, 17 мая 2024Экономика

Китайский гигант решил привезти в Россию микроавтомобили

Китайская FAW планирует продавать в РФ трехдверные микрохетчбэки Bestune Pony

Фото: JustAnotherCarDesigner / Wikipedia

Китайский автогигант FAW решил привезти в Россию новые модели микрохэтчбеки. Об этом со ссылкой на главу марки Bestune в РФ Ма Гуйчао сообщает газета «Известия».

Трехдверные Bestune Pony продаются в Китае с апреля в трех комплектациях. Автомобили с электродвигателем могут проехать от 122 до 170 километров в зависимости от модели. По словам представителей FAW, эти машины отличаются самым низким энергопотреблением на 100 км в своем классе.

В КНР автомобиль можно купить в шести цветах кузова на выбор. Они оснащены задними датчиками парковки и камерой заднего вида, кондиционером, подушкой безопасности водителя, разъемом USB, Bluetooth и другими опциями. Срок ввоза электрокаров пока не раскрывают.

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С китайским производителем ранее сотрудничал российский «АвтоВАЗ». Автоконцерн успел выпустить под своим брендом 170 автомобилей и даже представить модель X-Cross 5 (перелицованный FAW Bestune T77), но в серию машина так и не попала.

По словам гендиректора IXEN Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing в России Елены Гольцовой, возвращения на рынок России доступных иномарок ждать не стоит, так как значительную часть стоимости машин составляет акциз, утилизационный сбор и таможенная пошлина. Именно поэтому китайские автомобили стоят на местном рынке более двух миллионов рублей, заявила эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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