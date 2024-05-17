Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:05, 17 мая 2024Из жизни

Мужчина и женщина поймали крупных рыб и установили два рекорда за два дня

В США мужчина и женщина выловили двух рыб и побили рекорды штата Джорджия

Фото: Georgia Department of Natural Resources

Мужчина и женщина из США выловили двух крупных рыб за три дня и установили два рекорда штата Джорджия. Об этом сообщает Fox News.

2 мая Джейсон Рич поймал длинноперого желтохвоста весом 11 килограммов во время рыбалки в океане в районе Южного рифа. Предыдущий рекордный экземпляр этой рыбы был пойман в марте, а его вес составлял девять килограммов. При этом в среднем эта рыба весит около 4,5 килограмма.

А два дня спустя Молли Стрикленд из Ламбер-Сити выловила черноперого тунца весом 14 килограммов. Рекордная рыба попалась американке в том же районе, что и желтохвост Ричу. Рыбачка побила прежнее достижение среди женщин штата, которое держалось с 1999 года. Тогда был пойман тунец весом 13,8 килограмма.

Материалы по теме:
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает» Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает»Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
8 февраля 2020
«Они меня никогда не пугали» История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
«Они меня никогда не пугали»История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
13 сентября 2020

Оба рекорда были официально признаны Департаментом природных ресурсов Джорджии.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Укрывшаяся от родни в московском отделе полиции чеченка покинула Россию. Соратник Кадырова заявил, что ее вернут в Чечню

      В Госдуме допустили полный запрет вейпов в России

      Зеленский прокомментировал ситуацию в Харьковской области

      Россия захотела запустить прямые рейсы в одну курортную страну Азии

      Популярная 58-летняя актриса снялась топлес для обложки журнала

      ВСУ перебросили с донецкого фронта в Харьков подразделения двух бригад

      В российском регионе назвали фейком видеозапись с беспилотником

      Вильнюс выразил протест послу России за объявление в розыск чиновников из Литвы

      В Думе отреагировали на скандал с отвергнутой бойцами СВО гумпомощью от Ивлеевой

      В США сообщили о выходе из строя Starlink в день наступления на Харьков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше