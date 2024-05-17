Мужчина и женщина поймали крупных рыб и установили два рекорда за два дня

В США мужчина и женщина выловили двух рыб и побили рекорды штата Джорджия

Мужчина и женщина из США выловили двух крупных рыб за три дня и установили два рекорда штата Джорджия. Об этом сообщает Fox News.

2 мая Джейсон Рич поймал длинноперого желтохвоста весом 11 килограммов во время рыбалки в океане в районе Южного рифа. Предыдущий рекордный экземпляр этой рыбы был пойман в марте, а его вес составлял девять килограммов. При этом в среднем эта рыба весит около 4,5 килограмма.

А два дня спустя Молли Стрикленд из Ламбер-Сити выловила черноперого тунца весом 14 килограммов. Рекордная рыба попалась американке в том же районе, что и желтохвост Ричу. Рыбачка побила прежнее достижение среди женщин штата, которое держалось с 1999 года. Тогда был пойман тунец весом 13,8 килограмма.

Оба рекорда были официально признаны Департаментом природных ресурсов Джорджии.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.

