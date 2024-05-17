На Украине депутаты пригласили на заседание военкома и получили повестки

«Страна.ua»: депутаты горсовета Канева пригласили военкома и получили повестки

Депутаты горсовета Канева Черкасской области Украины получили повестки в военкомат. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как рассказал мэр города Игорь Ренькас, на сессию горсовета для знакомства был приглашен новый военком. Однако в результате пришедшие на заседание сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») раздали депутатам повестки.

Глава Канева не уточнил, сколько человек получили повестки. По информации журналистов, до этого работники военкомата по телефону призывали депутатов прийти в ТЦК, однако это сделал только один из них.

Ранее сообщалось, что на Украине повестку в военкомат получил лишившийся обеих ног ветеран вооруженных сил страны. По словам мужчины, повестку ему приклеили к квитанции за коммунальные услуги.